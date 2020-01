Coronavirus : La Chine suspend les voyages organisés à l’intérieur du pays et à l’étranger

Annonces

En réponse à l’épidémie qui a déjà fait des dizaines de morts dans le pays, les agences de voyages chinoises n’ont plus le droit de vendre des réservations d’hôtels ni de voyages à des groupes.

Le gouvernement chinois a décidé de suspendre, dès ce lundi 27 janvier 2020, les voyages organisés en Chine et à l’étranger. Aussi, les agences de voyages chinoises ne peuvent plus vendre des réservations d’hôtels ni de voyages à des groupes, selon la CCTV, la télévision publique nationale.

Cette mesure est une réponse à l’épidémie de coronavirus (encore appelée pneumonie chinoise) qui a déjà tué 41 personnes en Chine. La maladie, qui est apparue en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan, a déjà touché d’autres continents.

Des cas sont signalés notamment aux Etats-Unis et en France. Ce lundi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la menace liée au coronavirus d’«élevée» à l’international, et non plus de «modéré». Toutefois, l’OMS ne considère pas cette épidémie comme «une urgence de santé publique de portée internationale», alors que plusieurs pays ont d’ors et déjà mis en place un dispositif de crise.

