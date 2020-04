Coronavirus : La contribution de Bolloré au Gabon

Ads

Le groupe français a offert 40 tonnes de denrées alimentaires, des kits de lavage de mains et des abonnements gratuits à Canal+ dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le groupe Bolloré apporte sa contribution dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) au Gabon. Le géant français du transport a offert près de 40 tonnes de vivres au ministère gabonais du Tourisme et du Commerce. Trente kits de lavage des mains à pédales ont également été remis aux communes d’Owendo, Port-Gentil et Moanda pour promouvoir les gestes barrières contre la maladie.

Des abonnements gratuits aux bouquets Canal+ ont en outre été octroyés aux hôpitaux et centres retenus par le gouvernement pour la mise en quarantaine et la prise en charge des patients de COVID-19. Par ailleurs, la chaîne cryptée française offre un accès gratuit à ses programmes à ses abonnés en fonction de leur forfait pour faciliter la vie des populations durant le confinement.

«A travers cette action solidaire, Bolloré Transport & Logistics Gabon, Owendo Container Terminal et Canal+ Gabon témoignent leur soutien à l’ensemble des populations affectées par le COVID-19. Elles assurent la continuité et restent mobilisées aux cotés des autorités pour faire face à cette crise sanitaire d’envergure», explique le groupe dans un communiqué. Le Gabon compte officiellement 172 cas d’infections au COVID-19, dont 26 guérisons et trois décès à la date du 24 avril 2020.

