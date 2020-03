Coronavirus : La Côte d’Ivoire rejoint les pays africains touchés

Un premier cas d’infection au COVID-19 a été confirmé mardi dans le pays.

La Côte d’Ivoire fait désormais de la liste des pays africains touchés par le nouveau coronavirus. Un premier cas d’infection au COVID619 a été confirmé mardi dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’un Ivoirien de 45 ans ayant séjourné en Italie, a annoncé le ministre de la Santé, Aka Aouélé, dans un communiqué publié ce mercredi 11 mars 2020.

Le patient présentait des symptômes tels que la fièvre, la toux et le rhume. Ses analyses ont confirmé «le diagnostic de la maladie à coronavirus (COVID-19)», poursuit le ministre, qui précise que «son état clinique est stable et rassurant». Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville au sein des maladies infectieuses et tropicales. Ses contacts ont été identifiés et font l’objet d’un suivi, précise le communiqué.

Les autorités demandent aux populations de ne pas céder à la panique et de respecter les règles d’hygiène recommandées. «Toutes les dispositions sont prises pour une meilleure gestion de ce cas et un contrôle de la propagation du COVID», assure le patron de la Santé.

