Coronavirus : La France offre 9 tonnes de matériel médical au Gabon

L’Agence française de développement a remis dimanche du matériel médical au gouvernement pour renforcer sa lutte contre la COVID-19.

Dimanche 24 mai 2020, l’Agence française de développement (AFD) a remis 9 tonnes de matériel médical au Gabon pour aider le pays à renforcer sa lutte contre le coronavirus (COVID-19). Ce matériel est composé de 5 respirateurs, une cinquantaine de moniteurs, 4 appareils d’épuration extra-rénale, 20.000 masques, 30.000 surblouses médicales et 1.000 lunettes de protection.

Ce don s’inscrit dans «le cadre du projet PAS 2 (Projet d’aide d’urgence sanitaire, Ndlr) dont la convention a été signée en 2016 et qui vise la consolidation et la réhabilitation du système de santé au Gabon. Il était orienté sur les provinces au départ, mais nous avons réalloué une partie de ce prêt pour répondre de façon urgente à la crise sanitaire actuelle», indique Laetitia Dufay, directrice régionale de l’AFD.

Selon l’ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autié, «ce projet vise à renforcer le dispositif gabonais de lutte contre la pandémie». Le projet mobilise plusieurs acteurs civils et militaires, gabonais et français. Il est axé sur quatre volets pour une meilleure prise en charge des patients de la COVID-19. A savoir : l’acquisition du matériel de réanimation, la formation dédiée aux personnels médicaux et paramédicaux, le pilotage de la crise et son volet communication et sensibilisation.

«La concrétisation de ce projet intègre la nécessité de mettre à niveau nos structures de santé et donc, une partie de ce financement a été mobilisée en urgence afin d’acquérir ce matériel pour la lutte contre la COVID-19», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie-By-Nze, en réceptionnant ledit matériel médical au nom du gouvernement gabonais.

