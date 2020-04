Coronavirus : La SOBRAGA offre du gel hydro-alcoolique au gouvernement gabonais

La société des Brasseries du Gabon a lancé la fabrication et le conditionnement d’une solution hydro-alcoolique qui sera offerte aux autorités en contribution à la lutte contre la COVID-19.

En contribution à la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19), la société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA) a lancé le 23 mars dernier, la fabrication et le conditionnement d’une solution hydro-alcoolique qui sera mise à la disposition du gouvernement pour approvisionner les structures de santé.

«En qualité d’entreprise responsable, et face à la crise sanitaire qui frappe le pays et le monde entier, les moyens logistiques et techniques de la SOBRAGA ont été mis à contribution pour fabriquer et conditionner une solution hydro-alcoolique en grande quantité afin de faire face au besoin qui s’annonce», indique la société dans un communiqué.

La société dit être en mesure de produire près de 1.000 litres de solution hydro-alcoolique par semaine. Ce, grâce à des laboratoires à la pointe des standards internationaux et des équipements de dernière génération. Mais aussi grâce aux compétences scientifiques et techniques de ses services.

Cette solution hydro-alcoolique sera également distribuée aux 1.300 employés de la SOBRAGA et leurs familles pour leur permettre de se désinfecter les mains en l’absence d’un point d’eau notamment. Une mesure barrière recommandée par les autorités gabonaises et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la prévention de la maladie.

«La désinfection des mains doit se faire par le lavage des mains avec du savon, mais cela n’est pas évident lors de nos déplacements quotidiens (transports en communs, commerces, etc.). Le recours à une solution hydro-alcoolique se révèle donc indispensable pour faire barrière à la propagation du virus», justifie la SOBRAGA.

Le Gabon a décidé de fabriquer localement et de commercialiser les gels hydro-alcooliques pour faire face à la pénurie. Un premier lot de 3000 flacons de gel hydro-alcoolique made in Gabon fabriqué par l’unité de production de la ZES de Nkok a été remis mardi à l’Office pharmaceutique national (OPN). Le pays compte actuellement 34 personnes contaminées, dont un décès et une guérison.

