Coronavirus : La Tunisie instaure un couvre feu

Selon le président Kaïs Saïed, cette mesure est nécessaire pour endiguer la propagation de la maladie dans le pays.

La Tunisie a imposé un couvre-feu de 18h00 à 06h00 à compter de ce mercredi, avec des patrouilles de l’armée dans les rues. Cette mesure vise à limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), affirme le président tunisien Kaïs Saïed.

«La Tunisie demande aux institutions internationales de se montrer compréhensives», a déclaré le chef de l’Etat. Ce dernier appelle par ailleurs ses compatriotes à respecter les consignes. Par ailleurs, les frontières nationales sont fermées depuis ce mercredi et jusqu’au 4 avril au moins, à l’exception de transports commerciaux et de vols spéciaux pour ramener les milliers de touristes et voyageurs bloqués dans le pays.

Ces mesures s’ajoutent aux précédentes mises en place en vue d’endiguer la dissémination de la maladie. Celles-ci vont de la fermeture des écoles, tribunaux, mosquées, cafés et souks à l’interdiction des fêtes. En rappel, 27 cas d’infection au COVID-19 ont été confirmés en Tunisie, en majorité venus de la France et d’Italie, deux pays européens les plus touchés par la pandémie.

