Coronavirus : La vaccination sera volontaire et gratuite au Gabon

L’objectif, selon les autorités sanitaires, est notamment de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à cette maladie.

Les différentes parties impliquées dans la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) au Gabon sont unanimes sur la stratégie à suivre en matière de vaccination. Une fois que les vaccins contre la Covid-19 seront disponibles, ils seront administrés sur base volontaire et gratuite de la population. Le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Gabon, Dr Magaran Monzon Bagayoko, s’est réjoui de la priorité accordée à la vaccination des populations contre la Covid-19.

Ce, à l’issue de restitution des travaux du comité d’élaboration et de réflexion du Plan national de vaccination contre la Covid-19 le jeudi 14 janvier. Réunion à laquelle ont pris part le ministre gabonais de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, les responsables des Comités technique et scientifique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil), le représentant résident l’OMS et des experts du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Selon les autorités gabonaises, l’objectif principal de l’introduction du vaccin contre la Covid-19 au Gabon est de «contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à cette maladie, freiner la propagation du virus et permettre le maintien des activités économiques conformément aux orientations des plus hautes autorités de pays». Le ministre de la Santé a félicité l’équipe d’élaboration et a rappelé l’impérieuse nécessité d’enrichir

ce plan afin de s’arrimer à la volonté président Ai Bongo Ondimba.

Pour une planification optimale en matière de consommables et autres produits de santé, le Dr Guy Patrick Obiang Ndong a proposé l’intégration de l’Office pharmaceutique national (OPN) dans la stratégie globale. De même, il a instruit les techniciens du Programme élargi de vaccination (PEV) d’entamer le travail de repérage et de préparation des sites de vaccination.

Enfin, les différentes parties se sont accordées sur la mise en place d’un Comité national de vaccination contre la Covid-19. Lors de son discours de fin d’année à la nation le 31 décembre, le chef de l’Etat a annoncé avoir instruit le gouvernement de travailler à un plan national contre le Covid-19.

«Des vaccins ont été élaborés et homologués. Je souhaite que les Gabonais soient parmi les premiers en Afrique à en bénéficier», avait-il dit, promettant que tout sera mis en œuvre pour protéger les citoyens contre le virus. Le Gabon a franchi la barre des 10.000 cas positifs de coronavirus. Le pays compte par ailleurs 9.732 rémissions et 66 décès, selon les chiffres communiqués ce lundi 18 janvier.

