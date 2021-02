Coronavirus : L’Afrique du Sud reçoit ses premiers vaccins

Le pays, durement frappé par la pandémie, a reçu lundi sa première livraison de vaccins anti-Covid-19.

L’Afrique du Sud a reçu lundi 1er février sa première livraison de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus (Covid-19), négociées directement avec le laboratoire britannique AstraZeneca. Cette arrivée va permettre le début d’une campagne de vaccination de masse qui ciblera en priorité le personnel de santé.

«L’arrivée du vaccin procure un grand espoir pour la remise sur pied économique et sociale de notre pays et, plus important, pour la santé de notre peuple», a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Elle «va donner le signal d’une campagne de vaccination de masse qui sera la plus ambitieuse et la plus vaste de l’histoire de notre pays», a-t-il ajouté.

Les injections à environ 1,2 million de membres du personnel de santé commenceront d’ici environ deux semaines, après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité. A terme, le pays prévoit de vacciner environ 40 millions de personnes, soit près de 67% de sa population.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par la Covid-19 sur le continent, avec au moins 1,45 million de cas et plus de 44.000 décès. L’épidémie a été accélérée par un nouveau variant, plus contagieux. Le pays le plus industrialisé d’Afrique a aussi garanti l’accès à 9 millions de vaccins auprès du laboratoire américain Johnson&Johnson et devrait recevoir 12 millions de doses du mécanisme Covax.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires