Coronavirus : L’Afrique franchit la barre du million de cas

Le continent a passé jeudi le cap du million de contaminations à la COVID-19, alors que des experts affirment que le nombre réel de cas est plus élevé.

L’Afrique a franchi, jeudi 6 août, la barre du million d’infections au nouveau coronavirus (COVID-19). Au total, 1.000.054 cas positifs ont été enregistrés à cette date sur le continent, dont au moins 21.724 décès, selon un décompte de l’AFP.

Le continent reste cependant le moins touché dans le monde, avec seulement 5% des cas recensés à travers la planète. L’Afrique du Sud compte pour plus de la moitié des cas confirmés du continent, avec 538.000 cas. C’est aussi le 5e le plus touché au monde, derrière le Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et la Russie.

Des experts affirment toutefois que le nombre réel de cas est plus élevé, jugeant les tests effectués jusqu’ici insuffisants. Le premier cas de COVID-19 a été confirmé en février en Egypte, deuxième pays du continent le plus touché par la pandémie.

