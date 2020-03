Coronavirus : L’Algérie suspend ses vols de et vers la France

Cette mesure préventive contre le COVID-19 concerne également l’Espagne, l’Italie et le Maroc.

La compagnie nationale aérienne algérienne, Air Algérie, a décidé de suspendre provisoirement tous ses vols «de et vers» la France en raison de la pandémie du coronavirus, rapporte le quotidien national El Watan. Les vols à destination et en provenance d’Espagne sont également suspendus à compter de ce lundi 16 mars, et ce jusqu’au 4 avril 2020.

Mercredi, Air Algérie a annoncé la suspension des vols de et vers Rome (Italie) à partir du 15 mars, au titre de mesure préventive en raison de la propagation du nouveau coronavirus dans ce pays d’Europe. Bien avant, la compagnie avait suspendu ses liaisons aériennes de et vers le Maroc pour les mêmes raisons. Cette décision a été prise de «commun accord» jeudi soir entre les gouvernements algérien et marocain afin de limiter la propagation du COVID-19.

Les passagers impactés par les perturbations de leurs vols peuvent bénéficier d’un changement de réservation, d’un report ou d’un remboursement sans frais, précise Air Algérie. Six nouveaux cas ont été confirmés en Algérie, portant à 54 le nombre de personnes contaminées par le COVID-19, dont quatre décès, a déclaré le ministère de la santé publique dans un communiqué dimanche soir.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires