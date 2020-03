Coronavirus : Le célèbre saxophoniste camerounaise Manu Dibango contaminé

Annonces

Testé positif au COVID-19, le légendaire musicien est sorti d’hôpital et se repose, annonce sa page Facebook.

Le légendaire saxophoniste camerounais Manu Dibango a été testé positif au coronavirus (COVID-19). Le musicien de 86 ans est sorti d’hôpital et va mieux. «Après une récente hospitalisation due au COVID-19, Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité. Il vous demande de respecter son intimité», annonce un message sur sa page Facebook ce mercredi 18 mars 2020.

«Il se réjouit d’avance de vous retrouver prochainement et vous demande, en cette période troublée que nous traversons tous, de bien prendre soin de vous», poursuit ledit message. Depuis cette annonce, les messages de prompt rétablissement se multiplient notamment sur les réseaux sociaux.

Né le 12 décembre 1933, Emmanuel Djoké Dibang, alias Manu Dibango, est l’une des personnalités les plus marquantes de ces 50 dernières années. Il est le premier artiste africain à obtenir un disque d’or aux Etats-Unis avec son tube «Soul Makossa». Ce titre a notamment été repris par Michaël Jackson et Rihanna. Il compte 600 titres à son répertoire, une quarantaine d’albums et de nombreuses distinctions reçues de par le monde.

