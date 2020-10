Coronavirus : Le couvre-feu instauré dans certaines régions de France

Cette mesure entre en vigueur samedi notamment à Paris, alors que le pays est confronté à une deuxième vague de l’épidémie.

Un couvre-feu sera mis en place à partir du samedi 17 octobre, entre 21h et 6h, en Ile-de-France (dont Paris) et dans huit métropoles de la France. Annonce faite mercredi soir à la télévision par le président français Emmanuel Macron. Cette mesure de privation de la liberté qui entre en vigueur vendredi à minuit va durer au moins quatre semaines. Il n’y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin, mais une stricte limitation.

«Évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h ou ceux qui travaillent de nuit, il y aura une autorisation, ainsi que pour ceux qui ont des urgences sanitaires», a précisé Emmanuel Macron. Des contrôles seront menés par les forces de l’ordre, a prévenu le président, avec des amendes de 135 euros comme il y en a déjà. L’amende sera de 1500 euros en cas de récidive.

«Le couvre-feu est une mesure pertinente», a notamment déclaré le dirigeant français, qui affirme qu’il serait «disproportionné de reconfiner». Cette mesure, dit-il, vise à «freiner la diffusion du virus» et ainsi «reprendre le contrôle». Ce, alors que la France fait face à une deuxième vague de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), avec au moins 20.000 nouveaux cas déclarés par jour et une occupation à 32% des services de réanimation dans les hôpitaux par des patients atteints de la Covid-19.

