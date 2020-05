Coronavirus : le Gabon lance une enquête sur l’impact de la pandémie sur les entreprises et les ménages

Ce sondage, mené en collaboration avec la Banque mondiale, permettra au pays de disposer d’informations pour mieux adapter sa réponse aux catastrophes sanitaires.

Dans le contexte de propagation du coronavirus (COVID-19) au Gabon, la Direction générale de la statistique, en collaboration avec la Banque mondiale (BM), lance une enquête sur l’impact de la pandémie sur les activités des entreprises et les conditions de vie des ménages. «Cette enquête a pour but de collecter les informations qui vont nous permettre d’observer, de manière directe, les impacts de cette pandémie», explique le directeur général de la statistique, Francis T. Tiwinot.

Selon ce dernier, il s’agit d’une enquête par sondage, moins coûteux qu’un recensement de la population. «On va prendre un échantillon et on va observer le comportement de l’échantillon. Ensuite, à l’aide des statistiques, on va extrapoler sur toute la population», dit-il. «Il s’agit d’une enquête par sondage mais par passages répétés. Cela veut dire qu’on passe le premier mois, on collecte les informations et on repasse le mois suivant sur le même échantillon, on collecte les informations et on voit l’évolution», ajoute M. Tiwinot.

Cette enquête va se dérouler sur la période de mai à décembre. «On va capitaliser les informations collectées pour nous permettre d’anticiper sur d’autres événements similaires, par exemple une résurgence de la pandémie. A ce moment, vu qu’on aura déjà les informations, les mesures à prendre seront beaucoup plus adaptées pour combattre cette nouvelle vague de la pandémie», affirme le directeur général de la statistique.

Le Gabon a décidé de venir en aide aux entreprises directement impactées par la COVID-19 à hauteur de 225 milliards de francs CFA. L’Etat a également affecté 4 milliards et 2 milliards de francs CFA respectivement à la prise en charge des factures d’électricité et d’eau. Ce, pour soutenir les ménages éprouvés par la pandémie. A la date du 18 avril 2020, le Gabon compte 1432 cas positifs confirmés au COVID-19, dont 301 guérisons et 11 décès.

