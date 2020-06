Coronavirus : Le Gabon met en garde contre les pseudo-traitements

Les autorité affirment avoir constaté une consommation accrue de décoctions censées guérir la COVID-19 et en appellent à la prudence.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL) a mis en garde lundi, 8 juin, contre les pseudo-traitements traditionnels présentées comme une solution thérapeutique ou préventive contre le coronavirus (COVID-19).

«Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, nous constatons une consommation de plus en plus importante de décoctions par certains compatriotes. Nous voulons une fois de plus attirer leur attention sur le fait qu’il n’est pas encore prouvé que ces décoctions guérissent le coronavirus», a déclaré le Dr Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du COPIL.

Selon les tradi-praticiens, certaines décoctions atténuent les symptômes tels que la fièvre, la toux, la fatigue, la diarrhée mais ne guérissent pas de la maladie. «C’est pourquoi nous leur demandons d’être prudents, de ne pas céder à toutes les idées fausses qui sont véhiculées sur la consommation de décoctions prétendues guérir le COVID-19», affirme Dr Obiang Ndong. Le Gabon compte actuellement 3.247 cas positifs confirmés, dont 938 guéris et 21 décès à la date du 8 juin 2020.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires