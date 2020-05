Coronavirus : Le Gabon rend hommage aux travailleurs

Ads

La ministre du Travail remercie le rôle primordial des partenaires sociaux dans la recherche constante de la paix sociale, à l’occasion de la Fête du Travail ce 1er mai.

La ministre gabonaise du Travail, Madeleine Berre, remercie les partenaires sociaux pour leur «rôle primordial» notamment dans la recherche constante de la paix sociale, à l’occasion de la Fête du Travail ce 1er mai. Un hommage particulier est rendu aux personnels soignants «dont le dévouement est immense dans le cadre de la prise en charge des compatriotes atteints du virus».

Cette année, les manifestations publiques de la Fête du travail ont été annulées en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Une première dans l’histoire du Gabon. «C’est dans un contexte particulier que le monde entier commémore la 134e édition de la Fête du travail ce 1er mai 2020. L’absence de manifestations est un fait inédit justifié par la pandémie mondiale qui bouscule depuis la fin de l’année 2019 jusqu’à ce jour, l’écosystème sanitaire, économique et social de toute une planète», affirme la ministre.

Le thème de cette année, «Ensemble face au COVID-19 dans le monde du travail», colle ainsi à l’actualité. «La lutte contre le COVID-19 est l’affaire de tous, et l’implication de toutes les parties relève d’une obligation de solidarité d’actions face à cette maladie qui bouleverse tous nos modes de fonctionnement», affirme Mme Berre.

Par ailleurs, dit-elle, le contexte qui prévaut à l’occasion de cette fête cette année offre l’opportunité de prendre la mesure des enjeux de santé et de sécurité au sein de l’administration et des entreprises. Il permet de mener les réflexions nécessaires au renforcement de l’amélioration des conditions de travail, de l’effectivité des mécanismes de contrôle des mesures sanitaires et sécuritaires dans l’environnement du travail.

Depuis le début de cette crise, l’objectif du gouvernement a toujours été de sauvegarder les intérêts des travailleurs durement impactés par la COVID-19, assure Madeleine Berre. D’où les mesures d’accompagnement prises par le président Ali Bongo Ondimba permettant le maintien des emplois et du pouvoir d’achat des travailleurs. La ministre réitère aux travailleurs, la détermination du gouvernement à faire face «à la grave et exceptionnelle» situation de l’heure qui est celle de combattre le coronavirus.

