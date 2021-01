Coronavirus : Le Gabon va vacciner sa population

Le président Ali Bongo Ondimba a donné instruction au gouvernement de travailler à un plan national de vaccination contre la Covid-19.

Le Gabon envisage de vacciner sa population contre le nouveau coronavirus (Covid-19). Dans son discours de fin d’année à la nation, le président Ali Bongo Ondimba a indiqué avoir donné instruction au gouvernement de travailler à un plan national de vaccination contre la Covid-19. «Des vaccins ont été élaborés et homologués. Je souhaite que les Gabonais soient parmi les premiers en Afrique à en bénéficier», a déclaré le chef de l’Etat, promettant que tout sera mis en œuvre pour protéger les citoyens contre le virus.

Dans le cadre de l’élaboration dudit plan, le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé, mardi 5 janvier, une réunion d’urgence à laquelle ont pris part les responsables des comités technique et scientifique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil), ainsi que le directeur du Programme élargi de vaccination.

Au cours de cette réunion, le ministre a invité les différents experts à travailler avec célérité afin que les populations puissent bénéficier des vaccins homologués dans les meilleurs délais. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de travailler de concert avec les partenaires au développement, notamment l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). Ce, afin d’élaborer un «plan réaliste» applicable sur 12 mois et qui intègre les aspects de communication et de sensibilisation à l’endroit des populations.

Depuis le premier cas confirmé de Covid-19 le 12 mars, le Gabon enregistre aujourd’hui 9.605 cas positifs, dont 9.415 rémissions et 66 décès au 4 janvier. Bien que l’épidémie soit désormais sous «contrôle», le chef de l’Etat a toutefois appelé au respect des mesures barrières. «Vos efforts, combinés à la perspective de l’accès au vaccin font que je suis confiant en l’avenir. Confiant en un retour progressif en cette année 2021 à une vie normale», a-t-il dit.

