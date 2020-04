Coronavirus : Le Gabon veut s’inspirer de la Corée du Sud

Une délégation d’experts gabonais s’est rendue dans ce pays d’Asie pour acquérir de nouvelles technologies en matière de dépistage rapide du COVID-19.

Pays le plus touché après la Chine au début de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), la Corée du Sud a réussi à la contenir en utilisant tous les moyens technologiques à sa disposition. Notamment un dépistage massif et ciblé, utilisant la carte des déplacements de chaque personne testée positive obtenue grâce à la géolocalisation des téléphones portables.

Un cas d’école pris en exemple dans de nombreux pays aujourd’hui, dont au Gabon. C’est à ce titre qu’une délégation d’experts gabonais s’est rendue en Corée du Sud pour acquérir de nouvelles technologies en matière de dépistage rapide du COVID-19. Une semaine de formation intensive pour s’imprégner de la stratégie sud-coréenne de prévention et de riposte à répliquer au Gabon.

Ces experts sont rentrés le 18 avril dernier à Libreville à bord d’un avion affrété du gouvernement gabonais chargé du kit de dépistage du nouveau coronavirus de l’entreprise pharmaceutique coréenne Bioneer. L’achat de ce kit a été «un succès grâce à la coopération amicale entre la Corée du Sud et le Gabon et il devrait être utile pour la réponse du Gabon au COVID-19 à l’avenir», selon l’ambassade coréen, M. Ryu.

La délégation gabonaise est également rapporté dans ses bagages 1.000 gels hydro-alcooliques et 300 kilogrammes de médicaments génériques offerts par Samsung Pharmaceuticals, indique l’ambassade coréenne sur son site Internet.

Le Gabon a lancé le 17 avril dernier une campagne de dépistage massif des populations afin d’identifier et de détecter précocement les cas positifs de COVID-19 au sein de la population et de les traiter rapidement. Le pays compte officiellement 120 cas d’infections à la date du 20 avril 2020, dont 7 décès et une guérison.

