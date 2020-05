Coronavirus : Le gouvernement gabonais condamne la multiplication des cas d’incivisme

Face à l’irresponsabilité des populations en cette période de riposte contre la COVID-19, les autorités promettent des sanctions.

Le gouvernement gabonais «condamne avec la plus grande énergie» les actes d’incivisme qui se sont multipliés depuis l’annonce des mesures d’assouplissement le 27 avril dernier, déclare le ministre de l’Intérieur dans un communiqué publié le 2 mai dernier. «Nous constatons pour le déplorer que depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de confinement, de nombreux compatriotes ont malheureusement renoué avec les habitudes d’avant COVID-19, ignorant totalement la menace qui chaque jour, gagne du terrain», affirme Lambert-Noël Matha.

«L’état d’urgence qui sous-tend toutes ces mesures restrictives ne saurait s’accommoder avec l’incivisme des populations en cette période cruciale de riposte contre le COVID-19», poursuit-il, en affirmant que le gouvernement ne saurait tolérer une telle «défiance». Aussi, face à ces agissements considérés désormais comme «une atteinte à la sécurité [et] à la santé d’autrui», le gouvernement entend sanctionner les contrevenants.

Ces sanctions se feront sous forme d’amendes ou de condamnations aux travaux d’intérêt général, précise le ministre de l’Intérieur. Ce dernier rappelle que le port du masque est obligatoire à l’extérieur, tout comme l’observation de la distanciation sociale doit être de mise et ancrée désormais dans le quotidien de chaque Gabonais.

«Nous invitons donc les uns et les autres à une appropriation réelle et effective de toutes les mesures édictées pour lutter contre cet ennemi commun qui ne peut être vaincu que par une prise de conscience individuelle et une responsabilité collective engagée», assure Lambert-Noël Matha. Le Gabon compte officiellement 367 cas positifs au COVID-19, dont 93 guérisons et 6 décès.

