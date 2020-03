Coronavirus : Le milliardaire chinois Jack Ma au secours des pays africains

Annonces

Un premier lot de matériel médical promis par le richissime chinois est arrivé dimanche en Ethiopie.

Promesse tenue par le milliardaire chinois Jack Ma. Le fondateur du géant du commerce électronique Alibaba a promis la semaine dernière de fournir des kits de test et du matériel de prévention pour lutter contre la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Afrique. Ce, via sa fondation.

Une partie de ce don est arrivé dimanche 22 mars 2020 en Ethiopie. Selon RFI, cette cargaison est arrivée via un cargo d’Ethiopian Airlines. Elle contenait 5,4 millions de masque, un peu plus d’un million de kits de test et des dizaines de milliers de tenues de protection.

Cette livraison est le résultat d’un accord trouvé avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed il y a huit jours, selon la même source. Au final, chaque pays africain devrait recevoir 20.000 tests, 100.000 masques et un millier de tenue de protection. Selon la fondation Jack Ma, la distribution commencera par les pays les plus exposés au COVID-19.

