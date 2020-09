Coronavirus : Le nombre de cas repart à la hausse en France

Le pays a enregistré 8.577 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, alors que de nouveaux clusters ont été identifiés.

Plus de 8500 cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en France, selon le dernier bilan publié ce mercredi 9 septembre. Un bilan quotidien proche du record enregistré vendredi dernier, depuis le début de l’épidémie, selon Santé publique France (SPF).

Le nombre total de cas est de 344.101 selon le dernier décompte. Le pays dépasse désormais les 5.000 hospitalisations, tandis que près de 600 malades se trouvent en réanimation. Trente décès supplémentaires dus à la Covid-19 ont été comptabilisés en milieu hospitalier en 24 heures, pour un total de 30.794 morts depuis le 1er mars.

Quelque 644 clusters actifs ont été identifiéssur l’ensemble du territoire français, dont 71 nouveaux en 24h. Le ministère de la Santé constate une «nette dégradation de la situation avec un impact sanitaire croissant». Face à la hausse des contaminations et des hospitalisations, le gouvernement «va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles» et ce, «dans les huit à dix jours maximum», estime le président du Conseil scientifique, Jean-Claude Delfraissy.

