Coronavirus : Le point sur les symptômes de la COVID-19 au Gabon

Le comité de suivi de l’épidémie dans le pays a fait ce recadrage samedi, suite à la méconnaissance des symptômes de la maladie par la population.

Le Dr Guy Patrick Obiang Ndong a reprécisé les symptômes du nouveau coronavirus (COVID-19), lors du point quotidien du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL) samedi dernier. «Aujourd’hui, nous voulons revenir sur les principaux symptômes du COVID-19, car nous constatons que de nombreuses personnes arrivent à l’hôpital avec des formes sévères de la maladie à coronavirus, peut-être par méconnaissance des premiers symptômes de celle-ci», a déclaré le porte-parole du COPIL.

Les principaux symptômes sont la fièvre, la fatigue, les céphalées, la toux sèche, le mal de gorge, la perte de l’odorat et du goût et les troubles digestifs, a-t-il énuméré. «Concernant la fièvre, il s’agit d’une fièvre qui est similaire à celle du paludisme mais qui persiste malgré la prise du traitement contre le paludisme, il en est de même pour la fatigue et les céphalées. S’agissant de la toux, il s’agit le plus souvent d’une toux sèche. La perte de l’odorat et du goût sont des signes présents chez la majorité des personnes atteintes par le COVID-19», a-t-il expliqué.

En cas de symptômes de la COVID-19, il est urgent d’aller faire le test dans un site de dépistage ou de se rendre à l’hôpital pour une prise en charge, recommande-t-il. «Il ne faut pas attendre l’aggravation de la maladie dont le pronostic vital est souvent irréversible», dit-il. Le Dr Obiang Ndong a fait ce recadrage au moment où le Gabon enregistrait un nouveau décès lié à la maladie.

«Il s’agit d’un jeune de 34 ans admis pour symptômes évocateurs. Le 11 mai, il a été transféré en réanimation pour détresse respiratoire et il est décédé ce jour, samedi 16 mai 2020», a-t-il annoncé. Ce décès porte à 11, le nombre de personnes ayant succombé des suites de COVID-19 depuis le début de l’épidémie au Gabon. A la date de samedi, le pays comptait 1320 cas positifs déclarés, dont 244 guérisons.

