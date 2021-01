Coronavirus: Le variant britannique détecté au Sénégal

Cette nouvelle souche du virus a été retrouvée sur un patient indien vivant au Sénégal et aujourd’hui guéri, selon le ministère sénégalais de la Santé.

Le variant britannique de la Covid-19 a été détectée au Sénégal qui a déjà officiellement déclaré plus de 25.700 cas de coronavirus, dont plus de 614 décès. Jeudi 28 janvier, l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) a confirmé «la présence d’un variant britannique (du) SARS-CoV-2 dans des échantillons».

Selon le porte-parole du ministère sénégalais de la Santé, Mamadou Ndiaye, «le variant britannique du coronavirus a été retrouvé sur un patient indien vivant au Sénégal et aujourd’hui guéri». Ce dernier n’a cependant pas précisé où ni comment ce patient indien l’avait contracté. L’on apprend toutefois que ce patient était au Sénégal ce derniers mois et n’a donc pas bougé du pays.

Le porte-parole affirme que des investigations sont en cours pour tracer et identifier d’éventuels cas contacts. Il assure qu’un seul cas du variant britannique a pour le moment été détecté au Sénégal. «La recherche de variants, notamment le séquençage, n’est pas systématique chez toute personne positive. C’est selon un certain nombre de critères», a précisé le porte-parole, dans des propos rapportés par RFI.

Des cas de ce variant et du variant sud-africain ont déjà été détectés en Gambie voisine, pays enclavée dans le Sénégal, à l’exception de sa façade maritime. Aussi, les autorités sénégalaises appellent-t-elle à la vigilance, au moment où le pays fait face à une deuxième vague de l’épidémie. Le gouvernement sénégalais a prolongé jusqu’au 20 février au moins le couvre-feu nocturne réinstauré début janvier dans deux régions, dont Dakar, la capitale et Thiès, ville située à l’est de la capitale.

