Coronavirus : Le vice-président du Soudan du Sud et son épouse guéris de la COVID-19

Riek Machar Teny-Dhurgon et sa femme Angelina Teny sont sortis de l’hôpital samedi après avoir complètement récupéré du coronavirus.

Le vice-président du Soudan du Sud et son épouse, par ailleurs ministre de la Défense, tous deux infectés par le coronavirus (COVID-19), sont désormais guéris. «Le vice-président, le Dr Riek Machar Teny-Dhurgon et le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Madame Angelina Teny, sont tous deux sortis de l’hôpital aujourd’hui après avoir complètement récupéré du coronavirus», indique un communiqué publié samedi par le cabinet du vice-président soudanais.

Selon le document, ils ont repris leurs fonctions officielles ce lundi 8 juin. Le couple avait été déclaré positif au coronavirus il y a trois semaines et avait été hospitalisé pour une prise en charge. Les deux dépistages subis après les soins s’étant révélés négatifs, les époux Machar sont sortis de l’hôpital.

Le Soudan du Sud, indépendant en 2011, a enregistré 1.317 cas de coronavirus, dont six guérisons et 14 morts. Le Soudan voisin comptabilise plus de 6.000 cas de COVID-19, ce qui en fait le pays le plus touché de l’Afrique de l’est.

