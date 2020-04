Coronavirus : Les Etats-Unis suspendent leur contribution à l’OMS

Le président américain Donald Trump reproche à l’organisation onusienne sa «mauvaise gestion» dans la gestion de la pandémie de COVID-19.

Donald Trump a annoncé mardi la suspension de la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Aujourd’hui, j’ordonne la suspension du financement de l’OMS pendant qu’une étude est menée pour examiner son rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus», a annoncé le président américain lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. Trump reproche également à l’OMS sa proximité avec la Chine, pays d’où est partie l’épidémie fin décembre 2019.

«Le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité» du COVID-19, a-t-il dit, déplorant que la Chine ait «toujours raison» aux yeux de l’OMS. «Si l’OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l’épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts», a martelé le dirigeant américain. Les Etats-Unis sont le premier contributeur de l’OMS. Selon Donald Trump, son pays participe à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par an à l’organisation, contre 40 millions de dollars pour la Chine «et même moins».

Pour cela, le président américain estime que son pays avait le «devoir» de réclamer des comptes. Fin janvier, l’OMS avait déploré la décision du président américain d’interdire l’entrée aux Etats-Unis aux voyageurs en provenance de la Chine. Une mesure dont se réjouit cependant Donald Trump, qui affirme que cela a ralenti l’arrivée du virus sur le sol américain.

Les Etats-Unis ont enregistré mardi un sombre record avec plus de 2.200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Leur bilan total, également le plus lourd du monde, s’élève à plus de 25.700 morts et 600.000 cas de contamination enregistrés.

