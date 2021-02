Coronavirus : Les hôpitaux gabonais formés à l’utilisation des tests de diagnostic rapide

Un atelier a été organisé fin janvier à l’attention des formations sanitaires dans le cadre de l’extension du diagnostic de la Covid-19.

Le Comité de pilotage du plan veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil) a organisé fin janvier deux ateliers de formation des hôpitaux publics et privés dans le cadre de l’extension du diagnostic de la Covid-19 par utilisation des tests de diagnostic rapide (TDR-Ag). Ces deux sessions avaient pour objectif de former les techniciens de laboratoire à l’usage desdits.

«L’utilisation de ces tests rentre dans le cadre de la deuxième phase de la riposte sanitaire à la Covid-19 et du dépistage de proximité», indique le Copil sur son site Internet. Basés sur la détection de l’antigène, les tests TDR-AG, qui fournissent les résultats en 15 à 30 minutes seulement, permettront d’augmenter la capacité de dépistage, de trier les malades, de rapidement isoler les cas positifs et d’accélérer leur prise en charge.

Dans la première phase, quelque 40 000 tests seront distribués dans tous les départements sanitaires, les écoles, les structures hospitalières publiques et privées, ainsi que les centres de santé. «Nous allons utiliser l’un des deux tests d’urgence approuvés par l’OMS. Il s’agit de celui fabriqué par la firme Abbott», a précisé Dr Armel Minsta Ndong, responsable de la sous-commission laboratoire et recherche.

Cette dernière souligne cependant que le «test rapide ne remplace pas le test PCR qui est le test de référence. Il vient en complément de celui-ci». Ces deux sessions marquent le lancement d’une série de formations sur deux semaines à l’endroit des personnels qui les utiliseront. Ils interviennent une semaine après l’élaboration de la stratégie globale d’utilisation des tests antigéniques. A la date du 3 février, le Gabon enregistre officiellement 11.129 cas confirmés, dont 10.560 rémissions et 70 décès.

