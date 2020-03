Coronavirus : les Jeux olympiques de Tokyo 2020 reporté à 2021

Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, les JO ont été reportés à l’année prochaine en raison de la pandémie du COVID-19.

Les Jeux olympiques (JO), prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo au Japon, ont été reportés à l’année prochaine. Ce, en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19) qui touche de nombreux pays.

«Dans la conjoncture actuelle et sur la base des informations transmises par l’OMS aujourd’hui (…), les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo devaient être reprogrammés après 2020 mais au plus tard à l’été 2021», indique le Comité international olympique (CIO) dans un communiqué publié mardi.

Cette décision vise à «préserver la santé des athlètes, de toutes les personnes associées à la préparation des Jeux Olympiques et des membres de la communauté internationale», indique le Comité international olympique (CIO) poursuit le document.

Selon le CIO, cette décision a été prise de commun accord entre le président du Comité, Thomas Bach, et le Premier ministre japonais, Abe Shinzo, à l’issue d’une conférence téléphonique entre les deux hommes. Malgré, les Jeux olympiques conserveront leur dénomination de JO et Paralympiques de Tokyo 2020, précise le CIO. Par ailleurs, la flamme olympique restera au Japon, qui compte plus de 930 cas d’infection au COVID-19, dont une trentaine de décès.

