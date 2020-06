Coronavirus : Les mesures barrières demeurent en vigueur, rappelle le gouvernement gabonais

Ads

Les autorités rappellent que la lutte contre la maladie n’est pas terminée, alors qu’on observe un relâchement des gestes barrières dans le pays.

Au Gabon, l’annonce de l’assouplissement de certaines mesures gouvernementales dans le cadre de la riposte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) a entraîné un relâchement dans l’observance des mesures barrières. Face à cette situation, le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, rappelle que la lutte contre la propagation de la COVID-19 n’est pas terminée.

«Les rassemblements et les libertés observés çà et là, à l’instar des marchés de la friperie qui ont ouvert sans autorisation aucune, ne sauraient se justifier», martèle le membre du gouvernement dans un communiqué publié ce 1er juin. Par conséquent, il tient à rappeler que les rassemblements de plus de 10 personnes sont strictement interdits, tandis que le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics, les marchés, les commerces et les transports.

De même, la distanciation physique reste de mise en tous lieux et en toutes circonstances. Les frontières, les débits de boisson, les restaurants, les commerces non alimentaires y compris les friperies, les motels, les plages et les lieux de culte, quant à eux, demeurent fermés. En outre, les sorties et déplacements non essentiels restent interdits et la circulation interurbaine reste interdite sur l’ensemble du territoire national, sauf autorisation spéciale. Le couvre-feu décrété de 18h à 6h du matin reste en vigueur dans tout le pays.

«Dans cette lutte contre un ennemi invisible, l’application des gestes barrières et le respect des mesures gouvernementales ne sont pas une option, mais une obligation pour tous et chacun car, tout refus de se soumettre à l’observation desdites mesures est constitutif du délit de la mise en danger de la vie d’autrui», affirme le ministre d’Etat.

Ce rappel à l’ordre intervient dans un contexte de forte progression de la maladie dans le pays. A la date du 1er juin, le Gabon compte officiellement 2.655 cas positifs confirmés au nouveau coronavirus, dont 722 guéris et 17 décès. Lambert-Noël Matha appelle ainsi les populations à une prise de conscience et à la discipline, gages d’une lutte efficace contre la propagation de la COVID-19 dans le pays.

