Coronavirus : L’état d’urgence prorogé de 15 jours supplémentaires

L’état d’urgence décrété le 9 avril dernier a été prorogé de deux semaines à compter du dimanche 26 avril 2020.

L’état d’urgence décrété le 9 avril dernier au Gabon en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) a été prorogé de 15 jours supplémentaires. «Le Parlement a adopté ce jour, 25 avril 2020, la loi n°002/2020 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence conformément aux dispositions de l’article 50 de la Constitution et de l’article 4 de la loi du 16 novembre 1990 relative à l’état d’urgence», a annoncé samedi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou.

«Au terme de l’article 2 de cette loi, la prorogation de l’état d’urgence est autorisée pour une durée de 15 jours à compter du dimanche 26 avril 2020 à 00 heure», a ajouté le ministre d’Etat. L’état d’urgence ayant été prorogé, «le confinement du grand Libreville est maintenue dans sa forme actuelle jusqu’à l’énoncé par le gouvernement des nouvelles modalités au cours d’une communication prévue ce lundi 27 avril 2020», indique le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, dans un communiqué publié samedi.

Ce dernier précise que les mesures antérieures prises pour barrer la voie au COVID-19 demeurent en vigueur, notamment le couvre-feu entre 19h30 et 6 heures du matin, la fermeture des lieux de cultes, des débits de boissons et autres commerces, l’interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes et le port obligatoire du masque dans tous les espaces publics. Le Gabon compte officiellement 176 cas d’infections au COVID-19, dont 30 guérisons et 3 décès à la date du 25 avril 2020.

