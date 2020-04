Coronavirus : L’ONU demande aux Etats de protéger les femmes des violences domestiques

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a demandé aux gouvernements de prendre les mesures pour faire face aux violences sur le genre dans le contexte de confinement.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a demandé dimanche aux Etats de prendre des mesures pour faire face à une «horrible flambée mondiale de violence domestique» dirigée contre les femmes et les filles, et liée aux mesures de confinement imposées par les gouvernements en réponse à la pandémie du coronavirus (COVID-19).

La combinaison des tensions économiques et sociales provoquées par la pandémie, ainsi que les mesures de confinement, ont considérablement augmenté le nombre de femmes et de filles victimes de sévices dans presque tous les pays. «Malheureusement, de nombreuses femmes et jeunes filles se retrouvent particulièrement exposées à la violence précisément là où elles devraient en être protégées. Dans leurs propres foyers», déplore le chef de l’ONU.

«C’est la raison pour laquelle je lance aujourd’hui un nouvel appel pour la paix à la maison, dans les foyers, à travers le monde entier (…) Ces dernières semaines, tandis que s’aggravaient les pressions économiques et sociales et que la peur s’installait, le monde a connu une horrible flambée de violence domestique», a-t-il ajouté.

Antonio Guterres a notamment demandé la mise en place de «systèmes d’alerte d’urgence dans les pharmacies et les magasins d’alimentation», seules enseignes à rester ouvertes dans de nombreux pays. Il faut aussi «faire en sorte que les femmes puissent demander de l’aide de manière sûre, sans que ceux qui les maltraitent s’en rendent compte», a-t-il insisté, en réclamant que la justice continue de poursuivre les coupables.

Le chef de l’ONU a exhorté tous les gouvernements à faire de la prévention et de la réparation de la violence à l’égard des femmes, un élément clé de leurs plans nationaux de réponse au COVID-19. « Ensemble, nous pouvons et devons empêcher la violence partout, dans les zones de guerre comme dans les foyers, tandis que nous nous efforçons de vaincre le COVID-19», a-t-il conclu.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires