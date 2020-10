Coronavirus : L’ONU félicite le Gabon pour sa gestion de l’épidémie

Ads

Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale a traduit mardi le satisfecit de l’organisation.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) salue le Gabon pour sa gestion de l’épidémie du coronavirus (Covid-19). «Les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont permis de circonscrire la propagation du virus», a déclaré le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), François Louncény Fall.

Ce dernier s’exprimait à cet effet à l’issue d’une audience mardi 6 octobre avec la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Le représentant d’Antonio Guterres a réitéré l’engagement de l’Organisation à soutenir le Gabon tout en restant un de ses «partenaires privilégiés». Le Gabon a pris mi-mars un ensemble de mesures pour endiguer la propagation du virus.

Notamment la fermeture des frontières, des écoles, des lieux de culte, des bars et des boîtes de nuit, l’instauration d’un couvre-feu et l’interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Après quatre mois de confinement, le gouvernement a annoncé en juillet dernier plusieurs mesures d’allègement pour relancer l’économie et préserver l’emploi. Depuis le premier cas confirmé le 12 mars dernier, le pays enregistre à date 8.815 cas positifs, dont 8.164 guéris (92,6%) et 54 décès.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires