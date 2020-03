Coronavirus : L’ONU offre du matériel de sensibilisation à l’Ethiopie

Plus de 40.000 documents ont été remis au gouvernement éthiopien pour garantir l’accès des populations à des informations fiables dans la lutte contre le COVID-19.

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et le Groupe de la communication des Nations Unies ont remis la semaine dernière au gouvernement éthiopien, des documents de sensibilisation pour garantir aux citoyens un accès à des informations précises et opportunes dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19). Soit plus de 40.000 dépliants et brochures imprimés pour être distribués aux populations, indique un communiqué.

«L’ONU œuvre dans le monde entier pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Nous reconnaissons qu’un résultat positif n’est possible que si le/la citoyen(ne) ordinaire est parfaitement informé(e)», justifie Ali Todaro, chef de la section de gestion des conférences à la CEA.

«Nous sommes honorés de nous associer à l’Institut éthiopien de santé publique et au ministère des Transports en cette période de crise», a-t-il ajouté. Le ministre éthiopien des Transports, Dagmawit Moges, a remercie la secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, et son équipe d’avoir fourni ces brochures au gouvernement. L’Ethiopie compte officiellement 16 cas d’infection au COVID-19, selon un bilan communiqué samedi dernier par les autorités sanitaires.

