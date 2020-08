Coronavirus : L’UNICEF fait don de matériel médical au Gabon

Ce matériel vise à soutenir les efforts du gouvernement gabonais pour protéger les enfants et les communautés vulnérables contre la COVID-19.

Ce mardi 25 août, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a remis au gouvernement gabonais des équipements essentiels dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ce matériel médical est composé de 26 oxygénateurs, 1000 tests, ainsi que des équipements de protection personnelle (PPE), indique l’UNICEF sur sa page Facebook.

Ce don fait partie d’une contribution générale actuelle de 2.000.000 de dollars, précise l’agence onusienne. Par cette dotation, «l’UNICEF joint ses constants efforts à ceux du gouvernement gabonais pour protéger les enfants et les communautés vulnérables contre la COVID-19». Ce, notamment en vue d’assurer leur accès équitable aux services sociaux essentiels de santé, d’eau, d’hygiène et d’assainissement, d’éducation, d’inclusion sociale et de protection.

Ce matériel a été réceptionné au nom des autorités gabonaises par le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong. Ce dernier a indiqué que ces équipements seront prioritairement redistribués aux hôpitaux de l’arrière-pays afin de renforcer le dispositif sanitaire mis en place pour faire face à la COVID-19.

L’UNICEF accompagne le Gabon depuis le début de l’épidémie en mars dernier, à travers plusieurs actions. Notamment : le renforcement de la communication de risques, la remise des équipements de protection, le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l’infection, etc.

Selon le dernier décomptage fait lundi par les autorités, le Gabon compte officiellement 8.409 cas testés positifs, dont 6.959 guéris et 53 décès. Trente personnes sont actuellement hospitalisées, dont deux en réanimation.

