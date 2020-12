Coronavirus : Manifestation de médecins au Kenya pour réclamer de meilleures conditions de travail

Ads

Les professionnels de la santé sont descendus dans la rue pour exiger une protection accrue pour ceux en première ligne contre la Covid-19.

Les médecins kenyans ont descendus cette semaine dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de travail. Notamment pour les professionnels de la santé en première ligne contre la pandémie du coronavirus (Covid-19). Une quarantaine de soignants seraient déjà décédés depuis le début de l’épidémie dans le pays, selon le Syndicat kényan des médecins et des dentistes.

«Notre système de santé s’est effondré. Si nous ne réagissons pas collectivement, je ne sais pas dans quel état sera notre pays dans cinq ou dix ans», a déclaré à Africanews un médecin, John Anyul. Cette manifestation intervient après le décès des suites de Covid-19 de Stephen Mogusu, un jeune médecin. Le Dr Ashraf Emarah, chirurgien plasticien et reconstructeur de haut niveau au Kenya, est décédé le mois dernier après avoir contracté la Covid-19.

Il n’avait pu être pris en charge dans son hôpital à Eldoret (ouest) à cause d’un manque de lits en soins intensifs et n’avait pu être évacué à Nairobi, la capitale, faute de moyens. Son décès avait mis en exergue la situation critique des soignants engagés dans la lutte contre la Covid-19. Le Kenya enregistre officiellement 90.000 cas positifs confirmés, dont plus de 1550 morts.

