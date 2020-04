Coronavirus : New York bat le record du nombre de cas de contamination

Annonces

Cet Etat des Etats-Unis compte désormais plus de cas de COVID-19 que tout autre pays au monde.

L’Etat de New York a dénombré plus de contaminations que n’importe quel pays du monde. Selon les derniers chiffres, le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans cet Etat américain, épicentre de l’épidémie, a dépassé 170.000 cas. Ce qui le place devant l’Espagne (153.000 cas) et l’Italie (143.000 cas).

Après la Chine et l’Europe, c’est donc désormais aux Etats-Unis que la maladie progresse vite. Le pays de Donald Trump compte quelque 462.000 cas et plus de 8600 morts, dont 5820 pour la seule ville de New York ce samedi soir. Des photos de travailleurs en tenue de protection ont été prises en train d’enterrer des cercueils dans une fosse commune à Hart Island, une île au nord-est du Bronx.

Cette île est utilisée depuis plus de 150 ans par les autorités comme lieu d’enterrement collectif pour les personnes sans familles ou celles dont les proches n’ont pas les moyens de payer les funérailles. Vingt-quatre enterrements y ont désormais lieu par jour, contre 25 en moyenne par semaine avant la pandémie.

Le maire Bill de Blasio a annoncé ce samedi que les écoles publiques de New York resteront fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, a indiqué qu’il avait seul «l’autorité légale» pour prendre cette décision.

