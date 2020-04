Coronavirus : Pas de messe dans les églises à Pâques au Gabon

Annonces

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur rappelle la fermeture des lieux de culte et l’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes.

Aucune messe ne sera dite dans les paroisses par l’Eglise catholique du Gabon à l’occasion de la Pâques qui se célèbre dimanche prochain, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, dans un communiqué publié ce mercredi 8 avril dernier.

Cette sortie du ministre fait suite à la décision du clergé de célébrer les messes en présence des fidèles pendant la période sainte, malgré la fermeture des lieux de culte et l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du COVID-19 dans le pays.

Le 4 avril dernier, le président de la Conférence épiscopale du Gabon, Monseigneur Mathieu Madega, a publié un calendrier des célébrations pascales. Ce, dans le but de «vivre et faire vivre la célébration du mystère pascale pour la foi chrétienne avec une grande prudence, le caractère unique du mystère de pâque».

Elle proposait aux fidèles et aux autorités, l’ouverture des portes de l’Eglise pour la veillée pascale et le dimanche de Pâques, la fête la plus importante qui commémore la résurrection du Christ. «Le gouvernement rappelle que les mesures édictées revêtent un caractère d’ordre public, auxquelles ne sauraient déroger une quelconque entité, l’Eglise catholique comprise. En conséquence, aucune célébration ne saurait être tolérée par le gouvernement au motif de son caractère spécial», a tranché le ministre de l’Intérieur. Les fidèles catholiques sont donc astreints à «prier en famille».

