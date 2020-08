Coronavirus: Plus de 20.000 soignants contaminés en Afrique du Sud

Ads

Au moins 24.000 professionnels de la santé ont contracté le virus depuis le début de l’épidémie en mars dernier dans le pays.

Avec 529.877 cas confirmés, dont plus de 9.295 morts, l’Afrique du Sud est le pays d’Afrique le plus touché par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Et les professionnels de la santé, en première ligne contre la maladie, en paient le plus lourd tribut.

Quelque 24.000 soignants ont été contaminés depuis le début de l’épidémie en mars dernier dans le pays, a annoncé mercredi le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkwize. Ce qui représente 5% du nombre total de cas confirmés, a-t-il ajouté. On dénombre181 morts parmi eux.

Une équipe de 43 experts de haut niveau dépêchée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est arrivée mercredi en Afrique du Sud. Ce, afin d’aider le pays à affiner ses efforts de lutte contre la pandémie.

Pour le ministre sud-africain de la Santé, l’arrivée de cette équipe est une «opportunité» d’améliorer les stratégies sanitaires, alors qu’une seconde vague d’infection est attendue pour la fin de ce mois d’août.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires