Coronavirus: Port du masque obligatoire au Gabon

Le gouvernement a annoncé mardi la généralisation du port du masque dans les lieux publics pour contrer la propagation du virus.

Le port du masque est désormais obligatoire au Gabon pour freiner la propagation du coronavirus (COVID-19). La mesure est entrée en vigueur ce mercredi 15 avril 2020. «Le gouvernement a décidé à partir de demain (ce jour, Ndlr) du port obligatoire du masque dans tous les lieux et espaces publics. À cet effet, le masque alternatif est recommandé pour la population générale», a annoncé mardi le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL).

Cette décision s’explique notamment par le non-respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement. «Nous constatons avec regret le non-respect par certaines personnes de la mesure sur le confinement général du grand Libreville. Trop de personnes continuent à faire des sorties non essentielles, sans respecter les mesures de distanciation sociale», explique le COPIL. Cette mesure intervient au moment où le Gabon enregistre cinq nouveaux cas d’infections au COVID-19, selon un bilan communiqué mardi soir.

«Au total, nous avons 80 cas déclarés positifs, un décès et cinq guéris. Concernant les 74 personnes actuellement contaminées, deux sont en réanimation, 10 présentent des légers signes cliniques et 60 sont asymptomatiques, c’est-à-dire ne présente aucun symptôme», détaille le comité de lutte contre la COVID-19. Le président Ali Bongo Ondimba a pris de nouvelles mesures pour faire face à la pandémie notamment le dépistage massif, la gratuité des tests, la création de 60 centres de dépistage et de mesures d’accompagnement en soutien au confinement imposé notamment à grand Libreville.

