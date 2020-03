Coronavirus : Premier décès au Cameroun

Un Camerounais de 56 ans résidant en Italie et testé positif le 14 mars dernier dans le pays est décédé ce mardi, ont annoncé les autorités sanitaires.

Le Cameroun a enregistré son premier décès lié au coronavirus (COVID-19) ce mardi 24 mars 2020. «Nous venons malheureusement d’enregistrer notre premier décès du COVID-19 au Cameroun. Il s’agit du patient 3 qui nous était venu d’Italie déjà très touché par la maladie», a tweeté le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.

La victime était un Camerounais de 56 ans résidant en Italie, l’un des foyers de la pandémie en Europe. Arrivé le 7 mars dernier au Cameroun, il avait été testé positif au COVID-19 le 14 mars dernier et pris en charge.

Le Cameroun a pris des mesures mesures drastiques pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, dont la fermeture des frontières nationales, la suspension des visas d’entrée au Cameroun, la fermeture des établissements scolaires et universitaires et l’interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes.

Le ministre de la Santé publique appelle à «une union sacrée» autour de ces mesures, affirmant que «c’est ensemble, dans la discipline, la solidarité et en toute responsabilité que nous vaincrons».

A la date du 24 mars 2020, 66 cas d’infection au COVID-19 étaient officiellement notifiés dans le pays. Après le Gabon et la République démocratique du Congo (RDC), le Cameroun est le troisième pays en Afrique centrale a confirmé son premier décès lié au nouveau coronavirus.

