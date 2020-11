Coronavirus : Réouverture des écoles au Gabon

Ads

Elèves de la maternelle et du primaire ont repris le chemin des classes lundi 9 novembre, après huit mois d’interruption en raison de la Covid-19.

Les écoles ont rouvert ce lundi 9 novembre au Gabon, après huit mois de fermeture en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Pour cette reprise, ce sont les élèves de la maternelle et du primaire qui ont repris le chemin des classes. Ceux des collèges et lycées vont reprendre les cours le 16 novembre prochain, selon le calendrier de la rentrée scolaire 2020-2021 des classes rendu public par le ministre de l’Education nationale, Patrick Mouguiama Daouda.

Le gouvernement assure qu’un dispositif sanitaire été mis en place dans les établissements scolaires pour assurer la sécurité des apprenants et des personnels : effectifs restreints, respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique, port du masque obligatoire uniquement au secondaire, etc. Ces dispositions sont applicables dans tous les établissements scolaires publics aussi bien du pré-primaire, du primaire que du secondaire dans tout le pays.

La Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a effectué une série de visites des établissements primaires et secondaires lundi. Ce, à l’effet e se rassurer de l’effectivité des cours et de rassurer les élèves, les parents et l’ensemble du corps enseignant sur les dispositions prises par le gouvernement afin de garantir la sécurité de tous.

Le 14 mars, le gouvernement a décidé de la fermeture des écoles pour endiguer la propagation de la Covid-19. Soit deux jours après la confirmation du premier cas de la maladie dans le pays. A ce jour, le Gabon compte officiellement 9.029 cas positifs confirmés, dont 8.899 rémissions et 57 décès.

