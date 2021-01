Coronavirus : Réouverture des écoles au Mali après plusieurs reports

La rentrée scolaire et universitaire a été effectuée lundi 25 janvier, après plusieurs semaines d’interruption due à la Covid-19.

Le gouvernement malien a autorisé la reprise de l’école ce lundi 25 janvier dans les écoles primaires, secondaires et universitaires du pays. Ce, après plusieurs reports liés à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Les autorités maliennes assurent que tous les efforts ont été faits pour que les espaces soient sains et les gestes barrières pratiqués afin d’éviter une propagation du virus en milieu scolaire et universitaire.

«Au moment où les élèves vont reprendre le chemin de l’école, tout doit être mis en œuvre pour respecter et faire respecter les mesures barrières dans tous les établissements scolaires afin d’assurer aux enfants un environnement sécurisé», a déclaré la ministre de l’Education nationale, Doulaye Konaté, soulignant l’importance d’un retour à l’école. Malgré la présence de masques, certains professeurs ont déploré le manque de savon et de produits désinfectants.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a notamment remis des masques et des kits d’hygiènes à certains établissements scolaires. L’UNICEF a également mobilisé 4.800 enfants-ambassadeurs qui sensibilisent parents, enfants et encadreurs sur le respect des mesures barrières dans toutes les régions du pays.

Cette reprise des cours intervient alors que le Mali est confrontée à une deuxième vague de l’épidémie depuis le début du mois de décembre 2020. Cette seconde vague frappe surtout Bamako, la capitale. Le pays a déclaré 7.995 cas de contaminations et 324 décès depuis mars. Une campagne de vaccination contre la Covid-19 doit démarrer en avril prochain, alors que l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur.

