Coronavirus : Réouverture des mosquées dès le 4 juin en Tunisie

Les autorités tunisiennes ont annoncé jeudi, la réouverture des mosquées fermées depuis la mi-mars pour limiter la propagation du virus.

Les autorités tunisiennes ont annoncé jeudi, la réouverture des mosquées fermées depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). «Nous avons décidé de rouvrir les mosquées le jeudi 4 juin prochain tout en respectant les protocoles sanitaires et les modalités pratiques de réouverture», a déclaré le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, lors d’une conférence de presse.

Le membre du gouvernement a indiqué qu’un protocole sanitaire pour la réouverture des mosquées a été mis en place, en coordination avec les différentes parties chargées de l’évolution de la situation épidémiologique du coronavirus.

Ce protocole prévoit «une réouverture totale et définitive» plutôt qu’une «réouverture hâtive» et de «devoir, ensuite, procéder à la fermeture des mosquées et des lieux de culte une nouvelle fois». Selon le ministre, 22.000 cares religieux exercent dans ces lieux de culte. «Il faudrait penser à préserver leur santé et leur sécurité», affirme M. Adhoum.

Cette annonce intervient à la veille de la fin du jeûne du ramadan. En confinement total depuis le 22 mars dernier, la Tunisie a commencé un déconfinement progressif le 4 mai dernier. Le pays compte actuellement un milliers de cas d’infections au COVID-19, dont 862 guérisons et 47 décès.

