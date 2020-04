Coronavirus: Samuel Eto’o va venir en aide à 100.000 personnes au Cameroun

La Fondation de l’ex-international camerounais va distribuer des vivres et des produits d’hygiène aux populations en soutien aux efforts contre le COVID-19.

Samuel Eto’o va distribuer via sa fondation des vivres et des produits d’hygiène à 100.000 personnes, en appui aux efforts de lutte contre le coronavirus (COVID-19) au Cameroun, a annoncé l’ancien international camerounais dans un communiqué publié sur sa page Facebook. L’ancien capitaine des Lions indomptables va ainsi des denrées alimentaires, des savons et des gels hydro-alcooliques à 50.000 foyers dans les villes de Douala, Buea, Yaoundé et Bafoussam

Par ailleurs, 50.000 masques recyclables seront remis aux conducteurs de taxis et de motos-taxis, l’une «des catégories socio-professionnelles les plus exposées après le personnel médical», indique la Fondation Samuel Eto’o. Le quadruple Ballon d’or africain va également venir en aide aux footballeurs, privés de salaires depuis la suspension des compétitions.

Une mesure prise par le gouvernement camerounais pour endiguer la propagation du virus. Des kits de protection sanitaire et des denrées alimentaires seront ainsi remis à 1000 footballeurs dans les 44 clubs qui composent les championnats professionnels masculin et féminin du pays.

Cette donation s’inscrit dans le cadre d’une campagne sanitaire et humanitaire organisée par la Fondation d’Eto’o, en partenariat avec des entreprises locales.

«Il s’agit d’une grave crise humanitaire et ce n’est que par une désinfection adéquate et la distribution de kits de santé que nous pourrons endiguer le coronavirus», affirme l’ancien joueur du FC Barcelone. Le Cameroun compte officiellement 996 cas d’infections au COVID-19 à la date du 16 avril 2020, dont 21 décès et 168 guérisons.

