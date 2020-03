Coronavirus : UBA offre 90 millions de francs CFA au Gabon

Le chèque remis ce lundi au Premier ministre gabonais par la filiale locale du groupe vise à soutenir la riposte contre le COVID-19.

La filiale gabonaise du groupe United Bank for Africa (UBA) a remis un chèque de 90 millions de francs CFA au Gabon ce lundi 30 mars 202, en guise de sa contribution à la lutte contre le coronavirus (COVID-19). «Sans attendre l’appel du gouvernement à la solidarité nationale, votre banque UBA a décidé promptement de manifester sa solidarité avec le gouvernement et avec le peuple gabonais dans cette épreuve», a déclaré le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale.

«Par le geste que vous posez, vous ouvrez le chapitre des contributions financières à la solidarité et vous rejoignez d’autres entreprises citoyennes qui apportent déjà leur contribution en équipements», indique le chef du gouvernement dans un communiqué ce jour. Le Premier ministre a réceptionné ce chèque au nom du gouvernement gabonais. Celui-ci lui a été remis par Denis Owono Mezui, administrateur d’UBA Gabon, qu’accompagnaient pour la circonstance le directeur général de la banque dans le pays, Mme Chioma Mang, et le directeur général adjoint, Etienne Ramba.

A l’annonce du premier cas de COVID-19 dans le pays, UBA Gabon a pris des mesures de sécurité sanitaires dans son réseau d’agences de Libreville et Port-Gentil, les deux plus importantes métropoles du pays. Notamment la mise en place d’un système de gestion de flux, un contrôle thermique des personnes à l’entrée de chaque agence et la mise à disposition des gels hydro-alcooliques dans les agences.

Cette assistance financière de UBA Gabon intervient quelques jours après la décision du président du groupe, le Nigérian Tony Elumelu, de faire un don de 14 millions de dollars aux pays africains. Ce, en vue de soutenir la riposte contre le coronavirus sur le continent. Le Gabon compte officiellement sept cas d’infection au COVID-19, dont un décès à la date du 27 mars 2020.

