Coronavirus : Un concert virtuel pour rassembler l’Afrique face à la COVID-19

L’initiative portée par le Comité international de la Croix-Rouge réunit des artistes africains pour lutter contre la désinformation autour de la maladie.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est associé à Facebook à travers un festival virtuel baptisé «AfricaTogether» pour lutter contre la désinformation autour du coronavirus (COVID-19) et promouvoir la vigilance vis-à-vis de la pandémie.

L’événement, en anglais, s’est déroulé ce 4 juin entre 17h et 20h GMT. Il sera diffusé aux mêmes heures pour les francophones ce vendredi 5 juin depuis la page Facebook Africa et les pages Facebook de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce festival numérique de deux jours réunit des artistes tels que Youssou Ndour, Aramide, Ayo, Femi Kuti, Baaba Maal, Ferre Gola, Salatiel, Serge Beynaud, Patoranking, etc.

«Ce festival est une campagne de sensibilisation numérique qui mettra l’accent sur les messages de prévention développés par des experts de la santé de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», indique l’organisation sur son site Internet.

Dans un contexte où plus de 100.000 cas confirmés de COVID-19 ont été recensés en Afrique et où les mesures de confinement s’assouplissent dans plusieurs pays, «AfricaTogether» combine performances musicales et comiques avec des informations provenant des travailleurs humanitaires en première ligne et vérificateurs de faits issus de tout le continent.

