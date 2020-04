Coronavirus: Un patient prend la fuite du CHU de Libreville au Gabon

Un journaliste gabonais testé positif au COVID-19 s’est enfui vendredi du CHU de Libreville où il était pris en charge gratuitement.

Un patient gabonais testé positif au nouveau coronavirus (COVID-19) s’est enfui du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) où il était pris en charge, a annoncé le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL) lors de sa conférence hebdomadaire ce vendredi 17 avril 2020.

Le patient en question est un journaliste gabonais résidant au quartier Nzeng-Ayong à Libreville, la capitale, apprend-on. «Une enquête a été ouverte, car il s’agit d’une mise en danger de la vie d’autrui», indique le COPIL dans un communiqué. Le Comité a également regretté l’agression ce même vendredi d’un médecin par une patiente atteinte de COVID-19.

«En tant que citoyen, nous avons des devoirs et des obligations. Le devoir d’être soigné se traduit, dans le cadre de cette pandémie, par la prise en charge gratuite des personnes contaminées par la COVID-19 et notre obligation est de respecter toutes ces personnes qui s’attèlent jour et nuit, 24h/24, à assurer la prise en charge des personnes contaminées», peut-on lire dans le communiqué.

«Nous demandons à tous de faire preuve de responsabilité, de civisme par nos comportements et de ne pas mettre en danger la vie d’autrui», poursuit le document. Ces deux évènements «malheureux» interviennent au moment où le Gabon a enregistré 13 nouveaux cas d’infections au COVID-19 vendredi. Ce qui porte à 108, le nombre total de personnes contaminées dans le pays.

Un cas de guérison a été notifié, soit un total de 7 personnes guéries du COVID-19 au Gabon. «En matière de prise en charge médicale, en dehors des deux patients en réanimation, le reste des patients se porte nettement mieux», assure le COPIL. Le Gabon a confirmé son premier cas de COVID-19 le 12 mars dernier.

