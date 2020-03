Coronavirus : Un premier cas confirmé au Rwanda

Selon les autorités rwandaises, il s’agit d’un Indien arrivé la semaine dernière dans le pays en provenance de la Bombay.

«Un citoyen indien arrivé de Bombay le 8 mars 2020 a été testé positif au coronavirus (COVID-19)» vendredi, a déclaré le ministère rwandais de la Santé dans un communiqué ce samedi. Le patient est actuellement sous traitement, dans un «état stable» et «isolé des autres patients», précise le ministère. Ses contacts sont en cours d’identification, d’après la même source.

En début de cette semaine, le Rwanda a interdit les rassemblements «jusqu’à nouvel ordre» à Kigali, la capitale, en prévention au coronavirus (COVID-19). Les autorités avaient également appelé les bars, les restaurants, les hôtels, les clubs de sport et les discothèques à adopter de «bonnes mesures d’hygiène».

«Alors que le monde est confronté à la pandémie du COVID-19, nos pensées et nos prières accompagnent les victimes, les familles et leurs proches. Nous souhaitons de la force aux agents de santé en première ligne et un rétablissement rapide à tous les patients», a écrit le président rwandais Paul Kagame sur con compte Twitter ce samedi.

Ce dernier remercie le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, pour son «leadership en ces temps difficiles». Le chef de l’Etat rwandais exhorte par ailleurs ses compatriotes à «suivre les directives de santé».

