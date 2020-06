Coronavirus : Une quinzaine de personnes tuées pendant le couvre-feu au Kenya

La police kényane a tué 15 personnes depuis l’instauration du couvre-feu, indique l’Autorité indépendante de contrôle de la police.

La police kényane a tué 15 personnes pendant le couvre-feu instauré pour lutter contre le coronavirus (COVID-19), indique l’Autorité indépendante de contrôle de la police dans un communiqué (IPOA) dans un communiqué publié la semaine dernière.

«Après enquêtes préliminaires, 15 morts et 31 incidents menant à des blessures ont été directement liés à des actions d’officiers de police dans le cadre du maintien du couvre-feu», rapporte le document consulté par l’AFP. L’IPOA déclare avoir reçu 87 plaintes contre la police depuis que le couvre-feu nocturne a été instauré le 27 mars, de même que d’autres mesures sécuritaires.

Les plaintes comprennent des morts, des tirs, du harcèlement, des vols, des traitements inhumains et des agressions sexuelles, apprend-on. Selon l’IPOA, six officiers de police allaient être arrêtés et poursuivis, notamment pour le décès du jeune Yassin Hussein Moyo, un garçon de 13 ans décédé le 31 mars à Nairobi.

Il avait reçu une balle alors qu’il se tenait sur son balcon alors que des policiers dans la rue forçaient des habitants à rentrer chez eux. La police kényane est régulièrement accusée par les groupes de défense des droits de l’Homme d’utilisation excessive de la force et d’exécutions extrajudiciaires, notamment dans les quartiers pauvres.

En avril, Human Rights Watch (HRW) avait accusé la police d’imposer le couvre-feu «de manière chaotique et violente, depuis le début», parfois en fouettant, en battant ou en utilisant des gaz lacrymogènes pour contraindre les gens à quitter les rues. Vendredi, le ministre de l’Intérieur, Fred Matiangi, a critiqué les dérives de la police, mais n’a «pas souhaité mettre tout le service dans le même sac».

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires