Coronavirus: Usain Bolt testé positif

Ads

L’ancien roi jamaïcain du sprint avait annoncé sur Instagram s’être mis en quarantaine dans l’attente du résultat de son test contre la COVID-19.

La légende jamaïcaine du sprint, Usain Bolt, a été testé positif au nouveau coronavirus (COVID-19). L’annonce a été faite par son agent dans un mail envoyé à la chaîne d’informations américaine CNN. «Le test du COVID-19 est positif mais Usain ne ressent aucun symptôme», écrit Ricky Simms. L’ancien athlète avait annoncé lundi sur son compte Instagram s’être mis en quarantaine, dans l’attente des résultats de son test passé samedi.

«Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement», écrivait l’octuple médaillé d’or olympique.

Selon les médias, Usain Bolt a assisté vendredi à une fête organisée pour célébrer ses 34 ans. Plusieurs célébrités, dont les footballeurs Raheem Sterling (Manchester City) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen), étaient présents à cette soirée. Les images et vidéos de la fête sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Elles montrent les fêtards sans masque de protection et ne respectant pas la distanciation physique. Le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, a annoncé lundi que cette fête ferait l’objet d’une enquête policière pour infraction potentielle aux protocoles sanitaires.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires