Coronavirus : Vent d’espoir avec l’annonce d’un vaccin efficace à 90%

Les développeurs Pfizer et BioNTech ont annoncé lundi que le vaccin développé conjointement est efficace à 90%.

Le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé, lundi 9 novembre, que leur vaccin développé conjointement est «efficace à 90%» contre le nouveau coronavirus (Covid-19). «Nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19», a déclaré au journal le PDG de Pfizer, Albert Bourla, dans des propos rapporté dans la presse occidentale. Ces résultats intermédiaires ont été obtenus au cours des essais de phase 3 encore en cours.

Deux doses, à trois semaines d’intervalles, sont nécessaires pour empêcher les personnes de contracter la Covid-19. Les essais montrent qu’une protection de 90% est obtenue sept jours après l’injection de la deuxième dose et 28 jours après la première. Pfizer pense pouvoir fournir 50 millions de doses d’ici la fin de l’année 2020 et près de 1,3 milliard d’ici fin 2021.

Si ces résultats relancent l’espoir d’un vaccin contre la Covid-19, il y a cependant certaines zones d’ombre encore à corriger avant son homologation. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) applaudit ces «nouvelles encourageantes» et salue également «tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19». Actuellement, dix essais cliniques de vaccins sont en phase 3 dans le monde. Pfizer et BioNTech sont les premiers à rendre publics des résultats intermédiaires de ces essais.

