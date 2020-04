Coronavirus : WhatsApp va limiter le transfert des messages

Annonces

Les messages seront désormais transférés vers une discussion à la fois pour lutter contre les fake news autour du COVID-19, annonce la filiale de Facebook.

Les utilisateurs de WhatsApp ne pourront plus envoyer des messages groupés. Mardi, l’application de messagerie a annoncé qu’elle allait limiter les transferts de textes et de messages à un seul destinataire par envoi. Ce, dans le but de lutter contre les rumeurs et fake news qui entourent la pandémie de coronavirus (COVID-19).

«Nous avons (…) remarqué une hausse significative des transferts, que les utilisateurs trouvent trop nombreux, et qui peuvent contribuer à la propagation de fausses informations», explique la filiale de Facebook. «Nous mettons désormais en place une limite pour que ces messages ne puissent être transférés que vers une discussion à la fois», annonce le service de messagerie gratuit.

Cela ne veut pas dire qu’on ne pourra plus transférer du contenu reçu d’un tiers à plusieurs autres personnes. Mais l’opération sera plus complexe, car il faudra désormais s’y prendre à plusieurs fois. En janvier 2019, WhatsApp avait déjà limité le transfert de messages à 5 destinataires dans un premier effort de contrer les fake news.

Cela avait permis «de réduire de 25% les transferts de message dans le monde entier», avait déclaré le service de messagerie gratuit. En plus de combattre la propagation du COVID-19, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est également engagée dans la lutte contre la diffusion des fake news. Ce qu’elle a qualifié «d’infodémie».

Cette agence onusienne collabore notamment avec Google «pour faire en sorte que les personnes recherchant des informations sur le coronavirus voient les informations de l’OMS en tête de leurs résultats de recherche». Facebook, Twitter Tencent et Tiktok ont également pris des mesures pour limiter la propagation de la désinformation.

